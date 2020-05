PCP. "Faremos a festa se estiverem reunidas as condições para o fazer. Disso não abdicamos"

Jerónimo de Sousa garante que o PCP vai realizar a festa do Avante se estiverem reunidas as condições de segurança sanitária. O Secretário-Geral Comunista assegura que vai consultar a Direção-Geral da Saúde para a realização da festa no Seixal e de um comício no início de Junho em Lisboa.