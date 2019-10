PCP garante que votará Orçamento a Orçamento sem pressões

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Jerónimo de Sousa afiança que não está zangado com o povo na sequência dos resultados eleitorais e que vai continuar a lutar ao lado dos trabalhadores.

O secretário-geral comunista diz ainda que uma maioria do Partido Socialista iria representar um fator de instabilidade na vida dos portugueses.



Jerónimo de Sousa fez estas afirmações no encontro regional de quadros, que decorreu no Porto.