PCP. Importante é garantir uma votação com serenidade e sem alarmismos

O deputado António Filipe foi recebido esta tarde pela ministra da Administração Interna no âmbito das audições para encontrar uma solução para o voto nas Legislativas em contexto de pandemia, em particular no que respeita aos eleitores infetados ou em isolamento profilático. "Deve-se atuar com serenidade neste quadro" e evitar "o alarmismo". Esta votação não comporta mais riscos do que outros atos na nossa vida, considerou o representante do PCP.