O presidente da Assembleia da República recuou num parecer que tinha emitido e que impedia que bombeiros fardados assistissem a um debate no Parlamento esta tarde.Depois das críticas de vários partidos, Aguiar-Branco acabou por ceder, permitindo que os bombeiros entrassem fardados para este debate do projeto-lei do PCP sobre a valorização das carreiras e o reforço de direitos e regalias.





O diploma vai agora para debate na especialidade.





Reportagem de Madalena Salema.