PCP não troca apoio ao Orçamento por reivindicações dos professores

A um ano das legislativas, o secretário-geral do PCP diz que tudo está em aberto. Até uma nova geringonça, com o PCP no Governo.



Sem rutura e política alternativa, naturalmente, ir para o poder pelo poder, isso o PCP não faz. E é por essa rutura que os comunistas voltam a bater-se, já, no próximo orçamento - o último da legislatura.



Para o secretário-geral do PCP, a contagem do tempo de serviço dos professores não é moeda de troca para o partido viabilizar as contas do Estado, até porque existe já, e mau seria se deixasse cair aquilo que deveria vigorar no OE2018.



A um mês da decisão sobre o futuro da Procuradora-geral da República, Jerónimo de Sousa reconhece mérito no trabalho de Joana Marques Vidal.



Em muitas matérias, houve avanços significativos, embora a Procuradora tenha lidado com dificuldades imensas, designadamente, em relação a pessoal qualificado.



Três anos depois do acordo assinado com o PS, Jerónimo de Sousa diz que valeu a pena pelos avanços. Mas, ainda está por provar que o atual Governo seja de esquerda.