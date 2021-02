PCP pede ao governo que "reconsidere"

A situação no país "exige que o Governo reconsidere a decisão anterior", que impede um dos pais de pedir este apoio se o outro estiver em teletrabalho e já usufruir dele.





O PCP defende a distribuição gratuita de computadores com acesso à internet a todos os alunos do ensino obrigatório, "como já acontece com os manuais escolares", assinala o líder comunista, salientando que o investimento do governo no Ensino seria uma forma de “colmatar” e “amenizar” as “desigualdades” que já existem actualmente, numa altura em que “faltam dezenas de milhares de computadores”.



Se nada for feito, serão criadas “profundas desigualdades com prejuízos irreversíveis para as crianças e os jovens”, sentneciou ainda.





(Com Lusa)