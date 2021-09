PCP pede explicações sobre distribuição de verbas do PRR

Jerónimo de Sousa lembra que o Governo ainda não explicou em que investimentos vão ser aplicadas as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. A CDU fez esta manhã campanha no bastião comunista do Seixal, onde o secretário-geral do PCP visitou o centro de treinos do Amora.