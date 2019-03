PCP percebe "incómodo" de Rio, mas promete manter políticas

Foto: Lusa

"Percebo o desabafo do doutor Rui Rio porque devido à ação, à intervenção, do PCP, nesta fase da vida política nacional, e graças à contribuição que demos, deram-se avanços que vão ao arrepio da vontade do PSD. Percebe-se o amargo (de Rui Rio)", disse o líder do PCP.



Na segunda-feira, em entrevista à Antena 1, o presidente do PSD, Rui Rio, defendeu que o objetivo do partido nas próximas legislativas deve ser "afastar BE e PCP da esfera do poder", para que possam ser feitas as reformas estruturais de que o país precisa.



Hoje Jerónimo de Sousa, que falava aos jornalistas no Porto, à margem de uma ação de rua com utentes dos transportes públicos, ironizou ao garantir que o PCP vai continuar a "incomodar" o líder dos sociais-democratas.



"Podemos descansar o doutor Rui Rio numa coisa: nós continuaremos, em coerência com o nosso projeto, a dar uma contribuição para que estes avanços continuem a concretizar-se e a realizar-se", disse Jerónimo de Sousa.