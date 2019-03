PCP preocupado com preparação do voto eletrónico em Évora, mas Governo desdramatiza

Lusa14 Mar, 2019, 15:20 | Política

"O Governo não considerou nenhuma medida para cobrir os custos e as pessoas estão a recusar constituir as assembleias de voto", alertou o líder parlamentar do PCP e deputado eleito por Évora, João Oliveira, em declarações à agência Lusa.

Questionada pela Lusa, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, respondeu, por correio eletrónico, que as declarações do deputado comunista "refletem falta de informação sobre o processo".

Segundo a governante, está a ser preparada "a compensação financeira correspondente aos dias de formação que serão necessários para habilitar os membros de todas as mesas de voto a operar com o sistema de voto eletrónico".

A informação foi dada aos presidentes de câmara e de juntas de freguesia nas reuniões mais recentes, indicou Isabel Oneto, referindo que, "há mais de cinco meses, têm vindo a realizar-se periodicamente reuniões de trabalho com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e com todos os municípios".

"No âmbito destes trabalhos, foram intensificadas, nas últimas semanas, as reuniões com os presidentes de câmaras municipais e, mais recentemente, com a presença de todos os presidentes de juntas de freguesia do distrito, num total de 14 reuniões, uma em cada um dos 14 municípios", assinalou.

Isabel Oneto notou que "o Governo se congratula com a forma empenhada e entusiasta com que todos os autarcas do distrito de Évora se têm manifestado ao longo destes meses e que em muito contribuirá para o sucesso do projeto-piloto".

Já o líder parlamentar do PCP disse ter informação de que "as pessoas estão a recusar integrar as mesas de voto, porque foram confrontadas com a necessidade de fazerem ações de formação, que vão ocupar, pelo menos, três fins de semana, sem estar prevista, por exemplo, a disponibilização das refeições, transportes e sem qualquer tipo de compensação pelo prejuízo que vão ter".

"É preciso formar as pessoas e essa formação vai retirar às pessoas, não só o seu tempo livre, mas vai obrigar a fazer deslocações, refeições e um conjunto de custos que as pessoas vão ter e o Governo não considerou nenhuma medida sequer para cobrir esses custos e as pessoas estão a recusar constituir as assembleias de voto", acrescentou.

Segundo o Governo, nas eleições europeias deste ano, marcadas para 26 de maio, vão ser disponibilizadas 50 mesas de voto eletrónico em 23 freguesias dos 14 concelhos do distrito de Évora, que vão funcionar independentemente das 186 mesas de voto tradicional.

No escrutínio, qualquer um dos mais de 137 mil eleitores deste círculo pode exercer o seu direito de voto numa das 50 mesas de voto eletrónico.