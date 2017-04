PCP promete continuar a lutar pela regionalização

Foto: Lusa

São temas que o PCP não deixa cair: os comunistas prometem avançar em breve com vários propostas no parlamento, no sentido de libertar Portugal do euro, renegociar a dívida e assumir o controlo público da banca. Estes foram alguns temas anunciados esta tarde pelo líder parlamentar, João Oliveira, no encerramento das jornadas parlamentares do PCP em Coimbra.



Os comunistas anunciaram também que vão continuar a bater-se pela regionalização.