PCP quer aumento de 20 euros nas pensões para fazer face à inflação

Num encontro com reformados e pensionistas, Jerónimo de Sousa acusou o governo de querer "hipotecar o direito a envelhecer" por se recusar a subir rendimentos. O secretário-geral do PCP sublinhou que as propostas do Orçamento de Estado levam a uma perda de poder de compra.