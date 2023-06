PCP quer mais meios aéreos para combate aos incêndios

Na Covilhã a olhar os efeitos do grande incêndio do ano passado, prosseguem esta terça-feira as jornadas parlamentares comunistas.





O PCP recomenda ao Governo que adquira aeronaves e reative a empresa de meios aéreos extinguida há nove anos. Sugere ainda ao Executivo uma reflexão profunda sobre o atual sistema de Proteção Civil.