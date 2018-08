PCP quer ver em prática plano de emergência para o SNS

Foto: Lusa

Um plano que prevê o reforço de investimento em vários hospitais, a atribuição de um médico de família para todos os utentes e ainda a contratação, a título definitivo, dos profissionais com vínculos precários que trabalham no setor público da saúde.



O comunista Jorge Pires, da comissão política do PCP, lembra que estas medidas foram aprovadas mas ainda não passaram do papel.