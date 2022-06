PCP realiza conferência em novembro para analisar situação do país e prioridades do partido

"O Comité Central, reafirmando as conclusões do último Congresso do PCP, decidiu a realização de um de uma conferência nacional com o objetivo de contribuir para a análise da situação e dos seus desenvolvimentos, centrada na resposta aos problemas do país, nas prioridades de intervenção e reforço do partido e na afirmação do seu projeto", sustentou Jerónimo de Sousa, em conferência de imprensa para apresentar as conclusões da última reunião da direção comunista, na sede do partido, em Lisboa.

O dirigente comunista acrescentou que a conferência intitulada "Tomar a iniciativa, reforçar o partido, responder às novas exigências" vai ter um "amplo envolvimento do coletivo partidário" com o propósito de encontrar "uma confiante perspetiva" para o futuro do PCP e dos problemas que o partido identifica no país.

A conferência vai realizar-se entre 12 e 13 de novembro e decorrerá "algures na Área Metropolitana de Lisboa", disse Jerónimo de Sousa.

"O mundo mudou em muita coisa, mas não mudou em tudo", considerou o secretário-geral do PCP, e o Comité Central concluiu que são necessárias "respostas novas e dinâmicas em termos da situação" que o país vive.

Jerónimo de Sousa acredita que a mobilização "para um debate profundo" vai ser grande, alertando que o convite para debater é extensível "a democratas e patriotas" que estejam preocupados com o futuro do país.

É a quarta conferência nacional promovida pelo PCP. A primeira foi em junho de 2002 e teve como tema a análise do quadro político de então e a procura de maneiras de reforçar a intervenção e influência do partido.

A segunda realizou-se um ano depois entre 10 e 11 de maio e abordou a relação entre o PCP e o poder local e a ação do partido junto das autarquias, ainda era Carlos Carvalhas o secretário-geral.

A última foi em novembro de 2007, já com Jerónimo de Sousa à frente do partido, e incidiu sobre a realidade económico-social do país.