PCP recomenda eleições a 16 de janeiro e diz-se disponível para "convergência" com PS

Jerónimo de Sousa disse ter recomendado a Marcelo Rebelo de Sousa, durante a audiência deste sábado, a data de 16 de janeiro para as eleições.



"Estamos confiantes que a CDU pode afirmar-se no quadro desta batalha eleitoral, tendo em conta aquilo que transporta de propostas, de confiança", declarou o líder comunista, esclarecendo que o partido continua a considerar que "há matérias de fundo onde se justifica a convergência, incluindo com o Partido Socialista".



"Mas o povo português tem uma experiência longa, de muitas décadas, do que significaram maiorias absolutas" e "pagou as consequências de ter permitido" essas maiorias.



Jerónimo de Sousa insistiu que, "quando se trata de resolver problemas, dar respostas e procurar soluções para o povo e para o país, naturalmente procuramos sempre convergência com todos aqueles que queiram responder a este problema".