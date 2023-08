PCP recorda que sacrifícios sobram sempre para os mesmos

"Neste momento de profundas contradições em que vivemos, neste momento em que a ilusão, em que a propaganda se confronta com a realidade de todos os dias, com a vida dura de cada um de nós, já sabemos e até vamos antecipando as sempre existentes justificações para que, aos mesmos de sempre, recaiam as faturas dos diferentes acontecimentos", disse Paulo Raimundo.

Falando num jantar/comício na capital algarvia, o dirigente comunista falou da crise, da pandemia de covid-19 e da guerra como razões "que não explicam uma verdade absoluta".

"Em cada drama, e em cada um destes acontecimentos, há sempre uma imensa maioria sobre a qual recaem os exigidos sacrifícios. E há sempre uma pequena minoria para quem sobra sempre as oportunidades, para quem sobra sempre as vantagens e para quem sobra sempre os chorudos lucros", salientou o secretário-geral do PCP.

.