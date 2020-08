PCP repudia declarações de Rui Rio sobre festa do Avante!

O presidente do PSD disse que se a lotação máxima de 100 mil pessoas do Avante for reduzida para metade corresponde ao Estádio do Sportig ou do Porto completamente cheios.



Rio pede, por isso, coerência ao governo.



Já o Presidente da República espera pela decisão da Direção Geral da Saúde.