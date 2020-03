PCP sobre UE. "A ausência de solidariedade da União Europeia é gritante"

Num comunicado em vídeo, distribuído pelo gabinete de imprensa, o eurodeputado João Ferreira criticou "a ausência de respostas aos problemas resultantes do surto de covid-19"."A ausência de solidariedade da União Europeia é gritante desde logo no mais básico: proteger a saúde das pessoas, salvar vidas, concertar esforços para adquirir, de acordo com as necessidades, equipamentos e material médico", afirma, no vídeo-comunicado, João Ferreira, que é também membro do comité central do partido.O Conselho Europeu de quinta-feira decidiu lançar um programa de recuperação da economia europeia para o pós-crise de covid-19 e de mobilizar uma linha de financiamento de 240 mil milhões de euros, mas falhou um consenso para a criação de um instrumento comum de emissão de dívida, evidenciando-se divisões entre os líderes europeus.Para o eurodeputado comunista, ao nível das consequências económicas, o "guião que agora é seguido" pelos 27 "parece decalcado na resposta à crise (financeira) de 2008"."Aí temos novamente os bloqueios, as contradições, os impasses no Conselho Europeu, as manifestações de intolerância e de arrogância, o empurrar com a barriga o que poderão ser reais soluções para ajudar os Estados membros", afirmou.Esta atitude, criticou ainda, "contrasta com a agilidade das medidas de assistência ao capital financeiro, como as que foram de imediato desencadeadas pelo Banco Central Europeu (BCE)".Sem entrar em pormenores, João Ferreira defendeu que o país tem que "responder às suas necessidades, defender os seus interesses".

Portugal e os portugueses, avisou, não podem "correr o risco de ficarem novamente" em impasse, dado que, no futuro, "a fatura será pesada" e arrisca-se a ser "novamente empurrado para o endividamento".





c/Lusa