João Oliveira, líder parlamentar do PCP acentuou que a opção dos comunistas pela abstenção na votação na generalidade da proposta do Governo de Orçamento para 2020 nada determina em relação à votação final global do documento.





Interrogado se o PCP procurou antecipar-se ao Bloco de Esquerda no anúncio da posição sobre o Orçamento, João Oliveira rejeitou essa interpretação, dizendo que "não corresponde ao sentido da intervenção" do seu partido.