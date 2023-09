PCP vai votar contra a moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega

Esta posição em relação à moção de censura do Chega, que deverá ser discutida e votada em plenário na próxima terça-feira, foi transmitida em conferência de imprensa pela deputada comunista Alma Rivera.

"Essa moção de censura é entre a direita. Representa até a utilização desprestigiante de um instrumento. É suposto a moção de censura ser um instrumento de urgência que é debatido nos três dias parlamentares seguintes. Neste caso, essa moção de censura já foi anunciada há meses como forma de acertar posições entre a direita. Portanto, não serve os interesses dos portugueses", justificou Alma Rivera.

A deputada do PCP fez questão de salientar que o seu partido se opõe às políticas que têm sido seguidas pelo executivo socialista de maioria absoluta.

Alma Rivera defendeu que o Governo do PS ter permitido a acumulação de riqueza e favorecido as grandes empresas, "com uma política de contas certas obtida à custa de uma degradação total do país e das condições de vida dos portugueses".

"Essa é a razão pela qual temos combatido a política que o Governo tem praticado. Outros partidos, nomeadamente o Chega, opõem-se por outros motivos", sustentou a deputada do PCP.