O anúncio foi feito pelo secretário-geral do partido no arranque das jornadas parlamentares.

Paulo Raimundo fala de uma proposta de Orçamento "desejada pelo grande capital" e que agrava as injustiças e as desigualdades.



Critica ainda as negociações em torno do documento.



Para os comunistas, este é um orçamento envolto em manobras de distração.