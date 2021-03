PCP, Verdes e PAN aplaudem chumbo da ANAC ao aeroporto do Montijo

Lamenta que o governo continue a dar cobertura ao arrastar do processo do Aeroporto de Montijo, que não serve os interesses do país, mas antes interesses da multinacional Vinci



Os Verdes sublinham que esta decisão representa uma vitória do partido, das populações, das várias Associações, Movimentos e Plataformas e das Autarquias que se opuseram a esta pretensão na Ana/Vinci.



O PAN já apresentou um projeto de resolução a recomendar ao governo que abandone a possibilidade de construção do aeroporto do Montijo, tendo em conta o parecer da ANAC que o considera ilegal.



Também destaca uma avaliação ambiental estratégica que afira de diversas hipóteses de localização de respostas aeroportuárias, incluindo, necessariamente, a opção de Beja, com a devida ligação ferroviária