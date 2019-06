PCP/Barcelos reclama demissão do presidente da Câmara

Lusa04 Jun, 2019, 12:53 | Política

Em comunicado, o PCP acrescenta que esta situação "desprestigia" o executivo municipal (distrito de Braga e liderado pelo PS) e "escreve uma página negra na política barcelense".

"A suspeita que recai sobre o presidente da Câmara de Barcelos confirma a progressiva prática de falta de clareza na gestão pública. Ano após ano, assinala-se o crescente desrespeito pela oposição, impedindo, muitas vezes, por falta de informação, a correta fiscalização da atividade do executivo pela Assembleia Municipal", refere o mesmo comunicado.

Na segunda-feira, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto aplicou prisão domiciliária, com vigilância eletrónica, ao presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, proibindo-o ainda de contactos com os funcionários do município.

Em causa está a operação "Teia", que se centra nas autarquias de Barcelos e Santo Tirso e no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, investigando suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, traduzidas na viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto.

Costa Gomes está indiciado dos crimes de corrupção passiva e prevaricação.

O PCP sublinha que Costa Gomes também é arguido num outro processo relacionado com o alegado favorecimento de uma empresa de segurança.

"A luta na defesa dos interesses dos barcelenses - construção do novo hospital, rejeição da linha de muito alta tensão, investimento no transporte rodoviário - exige um presidente politicamente sólido e de inatacável credibilidade. As atuais suspeitas da prática de crime retiram capacidade de afirmação política a Miguel Costa Gomes junto do Governo", consideram os comunistas.

Para o PCP, a medida de coação de prisão domiciliária retira a Costa Gomes "qualquer condição prática e política" para continuar a exercer o cargo de presidente da câmara.

O advogado do autarca, Nuno Cerejeira Namora, já disse que Costa Gomes se vai manter "em plenas funções".

Na operação "Teia", são ainda arguidos o agora demissionário presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, que ficou em liberdade mediante o pagamento de uma caução de 40 mil euros, e a mulher, a empresária Manuela Couto, que ficou em prisão domiciliária.

O outro arguido é o presidente do IPO do Porto, Laranja Pontes, que também ficou em liberdade mediante uma caução de 20 mil euros, e com suspensão das funções que exercia.