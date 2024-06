Pedro Nuno acusa Governo de impunidade por ignorar orientações da CNE

"Temos um Governo não só em plena campanha, a ignorar as orientações da CNE. Já foi enviado em pleno período eleitoral uma carta aos professores, agora temos uma carta enviada aos pensionistas. Nós temos um Governo não só em campanha como com um grande sentimento de impunidade que ignora as orientações e as recomendações da CNE", acusou Pedro Nuno Santos durante uma visita à Festa da Cereja, em Resende, no âmbito da campanha eleitoral para as europeias.

Para o líder do PS, a questão é preocupante e, em plena campanha eleitoral, "há regras mínimas que devem ser cumpridas".