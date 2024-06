Pedro Nuno diz que PR "partilha do mesmo diagnóstico errado" do Governo sobre migrações

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, considerou hoje que o Presidente da República "partilha do mesmo diagnóstico errado" do Governo de que o aumento de imigrantes se deve a uma alteração legislativa.

Durante uma arruada em Braga para as eleições europeias, Pedro Nuno Santos foi questionado sobre a promulgação em poucas horas, por Marcelo Rebelo de Sousa, do plano do plano de ação para as migrações apresentado na segunda-feira pelo Governo.

"Eu acho que o senhor Presidente partilha do mesmo diagnóstico errado de que a explosão ou o aumento de imigrantes em Portugal se deve a uma alteração legislativa. E não. Deve-se a uma estrutura económica predominante em Portugal. Aí é que está a chave", disse.

Na opinião do líder do PS, se se quiser "regular de forma mais eficiente as entradas em Portugal é de facto através da transformação do perfil da economia".