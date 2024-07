Pedro Nuno mandatado pelo PS para iniciar diálogo com Governo sobre OE2025

Durante a reunião da Comissão Política Nacional de hoje, Marcos Perestrello, do Secretariado Nacional do partido, veio dar nota aos jornalistas desta decisão do órgão do partido.

"A Comissão Política Nacional do PS mandatou o secretário-geral do do PS para iniciar um processo de diálogo com o Governo relativo à aprovação ou não do próximo Orçamento do Estado", anunciou o dirigente socialista.

De acordo com Marcos Perestrello "existe do lado do PS uma vontade firme e verdadeira de construir um bom" orçamento, mas ressalvou que a obrigação de o aprovar "cabe em primeiro lugar ao Governo".

O PS, segundo o dirigente, está nestas negociações de "boa-fé" e assegurou a "preocupação de não partir para estas negociações com linhas vermelhas".