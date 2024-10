Pedro Nuno reunido com presidentes de federação eleitos

Esta reunião está a decorrer na sede do partido, no Largo do Rato, em Lisboa.

Segundo confirmou fonte do PS à Lusa, o tema desta reunião é o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025).

Pedro Nuno Santos está reunido com os presidentes das federações que foram eleitos nas últimas eleições internas do partido, estando todos presentes à exceção do de Vila Real por estar fora do país.

Esta noite, no parlamento, o líder do PS terá uma reunião com o grupo parlamentar socialista.