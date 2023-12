Foto: Tiago Petinga - Lusa

Críticas feitas durante um encontro noturno com o grupo parlamentar do PS. Além de Luís Montenegro, o novo secretário-geral do PS também visou Passos Coelho.



Pedro Nuno Santos acusa Pedro Passos Coelho de querer um entendimento do PSD com o Chega. O antigo primeiro-ministro afirmou na terça-feira que António Costa se demitiu "por indecente e má figura".