Pedro Nuno Santos admite "erros de comunicação" mas mantém-se em funções

Manuel de Almeida - Lusa

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, assumiu hoje "erros de comunicação" com o Governo nas decisões que envolveram o futuro aeroporto da região de Lisboa, afirmando que "obviamente" se mantém em funções.