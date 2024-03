Pedro Nuno Santos agradado com Montenegro devido ao orçamento retificativo

Depois de o líder do PS ter revelado disponibilidade para viabilizar esse rectificativo, para permitir o aumento da despesa com os salários e carreiras de alguns profissionais da Administração Pública, Luís Montenegro assinalou essa posição dos socialistas. Apesar dessa abertura ao diálogo, os dois líderes partidários não voltaram a falar nos últimos dias.Foi o que confidenciou Pedro Nuno Santos aos jornalistas, ontem à noite no fim da reunião da Comissão Política do PS.À saída da Comissão Política do PS, o ainda ministro das Finanças Fernando Medina esclareceu que poderá não ser necessário mexer no orçamento de estado para este ano.