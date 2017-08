Pedro Nuno Santos assiste no sábado a painel da `rentrée` política do BE

Lusa 25 Ago, 2017, 16:57 | Política

Segundo informação avançada à agência Lusa pelo gabinete de Pedro Nuno Santos, o governante vai sentar-se na audiência de um painel intitulado "A social-democracia tem futuro?".

Este debate do Fórum Socialismo 2017 - marcado para as 11:45 de sábado - tem como oradores o deputado do BE e vice-presidente da Assembleia da República, José Manuel Pureza, e o adjunto do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Hugo Mendes.

O Fórum Socialismo não será, no entanto, uma novidade para Pedro Nuno Santos, que em 2012, bem antes das funções governativas e então como deputado do PS, foi orador na abertura daquela iniciativa bloquista.

Na altura em que Portugal estava sobre intervenção externa, o socialista defendeu que o país deveria negociar a reestruturação da dívida com a `troika`, afirmando então que toda a gente, mesmo na direita, o defendia, mas não usava a palavra renegociação.

Para Pedro Nuno Santos, "com a resposta política" que estava a ser dada ao país, não haveria "alternativa à reestruturação da dívida".

Já como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, esta não será a primeira vez que está presente nas `rentrées` políticas dos partidos de esquerda que apoiam parlamentarmente o Governo socialista tendo estado, por exemplo, o ano passado na 40.ª Festa do "Avante!", onde afirmou que se encontrava a passear "com muito prazer" e elogiou o "exigente" PCP, "grande partido da democracia portuguesa".

O Fórum Socialismo 2017 arranca hoje, em Lisboa, promovendo até domingo mais de 50 debates sobre temas que vão desde a Venezuela ao eucaliptal, não esquecendo as autárquicas, com painéis sobre questões políticas locais.

Com oradores convidados internacionais e também de fora do partido, como é o caso do deputado do PS João Galamba, o Fórum Socialismo 2017 irá decorrer na Escola Secundária Camões e contará com a presença da coordenadora nacional do BE, Catarina Martins.

Catarina Martins só irá, contudo, discursar no encerramento da iniciativa, no domingo, depois da intervenção do candidato do BE à Câmara Municipal de Lisboa, Ricardo Robles.