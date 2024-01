Rodrigo Antunes - Lusa

Pedro Nuno Santos considera que o programa económico da Aliança Democrática apresentado por Luís Montenegro é uma carta ao Pai Natal fora de tempo. Críticas do líder do PS, na Amadora, onde dedicou o dia a visitar instituições de apoio social e onde garantiu que está atento e que respeita os protestos das forças de segurança.