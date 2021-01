Pedro Nuno Santos critica PS por ajudar "involuntariamente" André Ventura

O ministro Pedro Nuno Santos acusa o PS de ter contribuído para a afirmação de André Ventura, do Chega, nas presidenciais. Pedro Nuno Santos, que esteve ao lado de Ana Gomes, escreve num artigo no jornal Público que a postura do PS deu a Ventura o lugar de verdadeira oposição ao sistema.