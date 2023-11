Pedro Nuno Santos desafia José Luís Carneiro a focar-se no combate à direita

O socialista Pedro Nuno Santos disse, em Coimbra, que a sua candidatura a secretário-geral do PS visa "derrotar a direita" e desafiou o seu opositor José Luís Carneiro a fazer o mesmo."Esperaria que o meu adversário tivesse o mesmo foco e a mesma concentração no combate à direita. Simplesmente, não é isso que tem acontecido: o meu adversário interno tem preferido dirigir-me ataques, mais do que à direita", afirmou Pedro Nuno Santos.O ex-ministro das Infraestruturas falava aos jornalistas antes de iniciar uma reunião com as estruturas distritais da sua campanha à liderança nacional do Partido Socialista."Nós estamos concentrados exclusivamente em derrotar a direita e o PSD e é nesse cenário que trabalhamos", sublinhou.Em vários momentos da declaração, procurou demarcar-se neste ponto do adversário José Luís Carneiro, recordando que o atual ministro da Administração Interna já admitiu, se vier a liderar o PS, que seja viabilizado pelos socialistas um Governo do PSD caso este partido venha a ganhar, sem maioria absoluta, as eleições de 10 de março."O foco desta candidatura é derrotar a direita e não mais do que isso", reiterou, defendendo a importância de um projeto político "que mobilize e continue a transformar Portugal", para as pessoas poderem "viver melhor".





c/ Lusa