Pedro Nuno Santos desafia Montenegro a apresentar moção de confiança ao Programa do Governo

Em declarações aos jornalistas nos Passos Perdidos, na Assembleia da República, o secretário-geral do PS explicou que o PS, "de forma a garantir que não há nenhum impasse institucional, decidiu e anunciou que não viabilizaria nenhuma moção de rejeição".



"E é somente isso que significa: não criarmos nenhum impasse institucional e condições para que o governo possa iniciar funções. Daí não se pode retirar nenhuma conclusão sobre o que o PS acha sobre o Programa do Governo", acrescentou.



No entanto, Pedro Nuno Santos diz que "o primeiro-ministro parece ter uma interpretação diferente". "Em vez de se congratular pela posição do PS, decide desafiar o PS e exigir que, inviabilizando as moções de rejeição, teria de suportar o Governo até ao final da legislatura", afirmou.



Desta forma, Pedro Nuno Santos diz que %u201Ca única maneira de clarificarmos este tema é com o Governo apresentando uma moção de confiança ao Programa do Governo%u201D.