Foto: José Coelho - Lusa

Na sexta-feira à noite, o secretário-geral do PS foi recebido em Vizela, por 200 efetivos das forças de segurança mas não parou para ouvir as reivindicações. Num jantar de reis, Pedro Nuno Santos disse que Luís Montenegro teria de voltar com a palavra atrás para o PSD governar o país.