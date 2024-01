Pedro Nuno Santos e Pedro Sánchez discutem matérias europeias e desafios comuns

Poucos dias depois de uma entrevista ao jornal espanholem que deixa elogios à experiência governativa da "geringonça" e defende que a União Europeia "deve refletir sobre a liberdade que dá aos Estados para resolverem problemas", Pedro Nuno Santos tem em Madrid a primeira paragem fora de portas após ter sido eleito secretário-geral do PS e sucessor de António Costa.O objetivo, diz fonte socialista à Antena 1, é que Portugal e Espanha possam ter, enquanto países vizinhos, "governos progressistas, humanistas e europeístas", e que "sirvam de exemplo e esperança" a uma Europa "onde crescem o ódio e o medo".

Além de ser o primeiro encontro fora de portas depois de vencer as diretas socialistas, a reunião de Pedro Nuno Santos com o líder do governo espanhol e líder do PSOE, Pedro Sánchez, é, no entanto, apenas o primeiro passo de uma série de encontros com responsáveis europeus.



Depois da passagem por Madrid, o líder do PS ruma a Bruxelas onde tem na agenda reuniões com os eurodeputados socialistas e responsáveis do S&D - o grupo dos Socialistas e Democratas europeus - na tentativa de "reforçar o compromisso do PS com os ideais europeus".