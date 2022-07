Pedro Nuno Santos lamenta estilo de Montenegro e não lhe reconhece autoridade

Ontem, ainda a propósito do da localização do novo aeroporto de Lisboa, o líder social-democrata tinha acusado Pedro Nuno Santos de desnorte e de não ter qualquer autoridade politica.Na resposta, o ministro afirma que não é Luís Montenegro que confere ou não autoridade aos ministros do Governo de António Costa.Ministro das Infraestruturas e da Habitação esteve em Setúbal na apresentação da obra de reabilitação de 114 fogos no Bairro das Manteigadas e sublinha que o objetivo do Governo é recuperar o atraso que se vive em Portugal em matéria de habitação pública.