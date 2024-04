O secretário-geral do PS escusou-se a comentar os novos nomes que tomam posse esta sexta-feira como secretários de Estado .E diz que o Programa do Governo não passou a ser bom só porque a AD ganhou as eleições.

Pedro Nuno Santos lembra que as prioridades e as soluções são diferentes das do PS, o que se reflete também nas escolhas para a composição do Governo.