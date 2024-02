O PS quer um alargamento do IRS jovem, para além do universo que atualmente abrange. A ideia foi anunciada por Pedro Nuno Santos num encontro da Juventude Socialista, no Bairro Alto, em Lisboa.

O secretário-geral do PS prometeu também avanços no apoio ao alojamento universitário e a presença de mais psicólogos nos centros de saúde.



Sobre o IRS Jovem, Pedro Nuno Santos diz que a ideia é que todos os jovens sejam abrangidos pela medida que, assim sendo, pode não ficar dependente da frequência no ensino superior.