Pedro Nuno Santos regressa ao Parlamento. "Sou um deputado que apoia o Governo"

“temos um Governo muito bem entregue” e que “o Partido Socialista e o Governo têm muito trabalho para fazer”.



“E eu sou um deputado que apoia o Governo”, acrescentou.



Mesmo antes de entrar na sala da sessão plenária, ainda fez questão de responder a uma outra pergunta sobre uma sua eventual candidatura à liderança do PS.



"Neste momento, não sou candidato a nada", disse.



Pedro Nuno Santos disse estar “muito confortável” na pele de deputado, o que considera “um orgulho”. Desvalorizou, no entanto, o momento, considerando-o apenas o “regresso de mais um deputado em 230”.



“Vou ser um deputado como os outros, vou fazer o meu trabalho, aquilo que é expectável. Fui eleito pelo círculo de Aveiro, represento todo o povo português”, declarou aos jornalistas o ex-ministro das Infraestruturas.



Sobre as comissões que irá integrar, Pedro Nuno Santos acredita que “o grupo parlamentar fará o ajustamento das comissões no início da sessão legislativa”.



Questionado se estava expectante em relação ao teor do relatório da comissão de inquérito sobre a gestão da TAP - que deverá chegar esta terça-feira ao Parlamento -, o ex-ministro ripostou: "Não, não estou". E mais não disse sobre assuntos relacionados com a TAP.



