Foto: Tiago Petinga - Lusa

Além dos votos de festas felizes, o novo secretário-geral reafirmou que só os socialistas têm a força necessária para garantir a estabilidade, defender as instituições democráticas, desenvolver e reformar o Estado Social e acelerar a transformação da economia.



Pedro Nuno Santos pede que o espírito de união desta quadra reforce as convicções para a construção de um Portugal inteiro no ano novo, em que serão celebrados os 50 anos do 25 de Abril.