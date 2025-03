Pedro Nuno Santos reúne-se domingo com presidentes das federações do PS

Esta reunião está marcada para domingo de manhã, na sede do PS, em Lisboa, e acontece numa altura em que o país está numa crise política.

O encontro, para o qual o líder socialista convidou os presidentes da federação do PS, acontece dois dias antes do debate e votação da moção de confiança apresentada pelo Governo ao parlamento.

Já durante o período do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), Pedro Nuno Santos promoveu um encontro similar com os presidentes destas estruturas.

A moção de confiança que o Governo entregou ao parlamento vai ser discutida e votada na terça-feira à tarde, confirmou à Lusa fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República.

O Conselho de Ministros reuniu-se por via eletrónica hoje de manhã e aprovou o texto da moção de confiança entregue no parlamento e que, em caso da rejeição anunciada, implica a demissão do Governo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou na quarta-feira, na abertura da moção de censura apresentada pelo PCP, que o Governo avançará com a proposta de uma moção de confiança ao executivo pelo parlamento, "não tendo ficado claro" que os partidos dão ao executivo condições para continuar.

Montenegro admitiu que "a antecipação de eleições não é desejável", mas será "um mal necessário para evitar a degradação das instituições e a perda da estabilidade política".

No debate, o líder socialista, Pedro Nuno Santos, confirmou que o PS votará contra a moção de confiança que o primeiro-ministro anunciou e acusou Luís Montenegro de preferir eleições a enfrentar uma comissão de inquérito.

Também André Ventura, líder do Chega, acusou o primeiro-ministro de ter anunciado uma moção de confiança ao Governo por "medo do escrutínio" e disse que o partido jamais lhe "dará qualquer voto de confiança".

Hoje, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou fundamental que a incerteza política seja "reduzida ao mínimo" e que as eleições autárquicas e presidenciais decorram "em normalidade".