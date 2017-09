Pedro Nuno Santos volta a visitar no sábado a rentrée política do PCP

Lusa 01 Set, 2017, 16:07 | Política

Uma semana depois de ter estado a assistir a um debate do Fórum Socialismo 2017, a `rentrée` do BE, Pedro Nuno Santos prossegue com as visitas às iniciativas que marcam os regressos políticos dos partidos que apoiam parlamentarmente o Governo do PS e agendou para sábado a sua presença na 41.ª Festa do Avante!, nas quintas da Atalaia e do Cabo, Seixal.

Segundo informação avançada à agência Lusa por fonte do gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos deverá chegar, acompanhado pela família, à Festa do Avante! ao início da tarde de sábado, estando previsto encontrar-se com membros do PCP, nomeadamente o líder da bancada parlamentar comunista, João Oliveira.

João Oliveira é, aliás, um dos comunistas que se tem sentado à mesa das negociações com Pedro Nuno Santos a propósito do Orçamento do Estado para 2018, ronda de reuniões pós-férias que terminou esta terça-feira com o encontro com o BE.

Em entrevista à agência Lusa nessa terça-feira, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares defendeu que nas negociações orçamentais o trabalho do Governo "não é apenas receber as exigências" dos parceiros, mas discutir as prioridades do executivo, avisando que as escolhas têm que ser sustentáveis.

Há um ano, quando passeou pela Festa do "Avante!", Pedro Nuno Santos elogiou o "exigente" PCP, "grande partido da democracia portuguesa".

"Não é a primeira vez, mas obviamente este ano tem um significado diferente. O PCP é um grande partido da democracia portuguesa, esta é uma grande festa e é com um prazer muito grande que posso vir aqui, a título pessoal, não em representação de ninguém, nem do Governo", esclareceu então o socialista.

A 41.ª edição da rentrée comunista começa hoje no Seixal com o discurso do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

Ao longo destes três dias de Festa do Avante, nas quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, concelho do Seixal, distrito de Setúbal, serão cerca de 200 os espetáculos de música, teatro e cinema que estarão disponíveis para os visitantes, com destaque para os concertos de António Zambujo, Rui Veloso, Gisela João, Paulo de Carvalho e Mão Morta, este último uma estreia na festa comunista.

O encerramento, no domingo, volta a contar com a intervenção política de Jerónimo de Sousa.