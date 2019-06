Pedrógão Grande. "Uma memória que ninguém vai perdoar e que não pode voltar a acontecer"

Foto: Paulo Novais - Lusa

O primeiro-ministro diz que “todos temos um dever de memória” e que “ninguém vai perdoar se não for feito tudo o que estiver ao alcance” do Governo.



O chefe de Governo, neste Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Fogos Florestais, refere ainda que “não há reparação moral possível” e “não quer voltar a reencontrar as mesmas pessoas” perante tragédia igual.



A mensagem de António Costa foi deixada, esta tarde, em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, na cerimónia de assinatura de protocolo para a criação do Memorial às Vítimas.