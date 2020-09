Pela primeira vez um líder do PCP não discursa no palco principal da Festa do Avante

Por causa da pandemia, Jerónimo de Sousa vai ser visto e ouvido através dos ecrãs gigantes das quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha. No zona, e em redor do recinto da festa, os cafés e bares estão de portas fechadas.