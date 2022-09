Pensões. Jerónimo de Sousa diz que Governo vende "gato por lebre"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Jerónimo de Sousa acusa o governo de vender "gato por lebre" no adiantamento de pensões. O líder do PCP acredita que os pensionistas sabem que no final do ano de 2023 vai ser eliminada parte da reforma.