Foto: José Sena Goulão - Lusa

“Pequena dissonância não é nada ao invés da consonância entre Presidente da República e Governo”



O líder parlamentar do Partido Socialista, Carlos César, admite que tenha existido uma pequena dissonância entre o Governo e o Presidente da República.



Mas para César o mais importante é a constante boa interligação que existe e sempre existiu entre as duas entidades.



O líder parlamentar do Partido Socialista reconhece o papel pedagógico de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar da comunicação ao país do Presidente ter desagradado a alguns membros do Governo.