Petição da Fenprof leva plenário a discutir de três propostas do BE, PCP e Chega

Foto: Nuno Patrício - RTP

Na Assembleia da República, uma petição da Fenprof pelos direitos e condições de trabalho dos professores, levou a plenário a discussão de três propostas do Bloco de Esquerda, do PCP e do Chega. Mas todas foram rejeitadas com os votos contra dos socialistas.