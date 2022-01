Petição por acordo à esquerda. Final de 2021 "não foi bom prenúncio"

O politólogo André Freire, entre os subscritores de uma petição por um entendimento entre PS, BE, PCP e PEV, sublinhou que, para que este cenário se concretize, "é preciso que a distribuição dos votos dos portugueses volte a dar uma maioria parlamentar de esquerda e que o Partido Socialista não tenha maioria absoluta".